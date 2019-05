Saakasjvili krijgt Oekraïens paspoort terug

De oud-president van Georgië Michail Saakasjvili krijgt het Oekraïens staatsburgerschap terug. De nieuwe president Volodimir Zelenski heeft dat besloten. Saakasjvili raakte zijn paspoort kwijt na een politieke aanvaring met Zelenski’s voorganger Petro Porosjenko. Sindsdien was hij stateloos maar vastberaden terug te gaan naar Kiev om het land van zijn corrupte elite af te helpen.

Saakasjvili, in zijn vaderland Georgië bij verstek veroordeeld wegens machtsmisbruik, is getrouwd met de Zeeuwse Sandra Roelofs en heeft daardoor een verblijfsvergunning in Nederland.

De politiek onervaren ex-komiek Zelenski ging de Oekraïense verkiezingscampagne in met de belofte in de eerste plaats een eind te maken aan de corruptie die onder Porosjenko, een schatrijke zakenman, onverminderd doorging. Het leverde hem een eclatante overwinning op.