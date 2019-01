Söder leider Beierse christendemocraten

De Beierse christendemocraten hebben zoals verwacht de premier van de deelstaat, Markus Söder, tot nieuwe partijleider gekozen. Op het speciale partijcongres van de Christelijk Sociale Unie (CSU) koos 87 procent van de kiezers de 52-jarige Söder tot opvolger van Horst Seehofer.

Seehofer (69) is sinds 2008 partijvoorzitter geweest en was daarvoor veertien jaar lang vicevoorzitter van de CSU. Hij is sinds maart vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken in de bondsregering en is daarom naar Berlijn vertrokken. Daarvoor was hij ook tien jaar lang minister-president van Beieren. Wrijvingen met de iets meer populistisch optredende Söder en slechte verkiezingsresultaten dwongen Seehofer vorig jaar al afstand te doen van de hoofdrol in de Beierse politiek. Hij is zaterdag wel tot erevoorzitter van de CSU gekozen.

De CSU is in 1945 opgericht en is verbonden met de nationale christendemocratische partij CDU (Christen-Democratische Unie). De CSU is altijd conservatiever en rechtser geweest dan de rest van de ‘Union’ zoals beide partijen samen worden genoemd.