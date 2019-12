Sánchez mag regering Spanje vormen

De Spaanse koning Felipe heeft interim-premier Pedro Sánchez opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. De sociaaldemocratische leider zegt dat hij volgende week weer andere politieke partijen gaat benaderen om voldoende steun te krijgen in het verdeelde parlement.

De sociaaldemocratische PSOE-partij van Sánchez kreeg bij de verkiezingen van vorige maand 120 van de 350 parlementszetels. De partij sloot daarna een principeakkoord met het linkse Unidas Podemos. Die partij heeft 35 zetels in het parlement. Dat betekent dat de interim-premier daar nog steeds geen absolute meerderheid achter zich heeft.

Sánchez heeft daardoor de steun nodig van kleinere partijen, zoals de Catalaanse ERC. Die separatistische partij heeft dertien zetels in het parlement en onderhandelt al weken met de PSOE. Dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak.

De parlementsverkiezingen van november waren de vierde in vier jaar. Spaanse kiezers moesten in april ook al naar de stembus. Toen werd de PSOE van Sánchez ook de grootste partij, maar het lukte hem niet een regering te vormen die op voldoende steun kon rekenen in het parlement.