Rwandese genocideverdachte Kabuga pleit „niet schuldig”

De Rwandese genocideverdachte Félicien Kabuga pleitte woensdag via zijn advocaat „niet schuldig” bij zijn eerste voorgeleiding voor een VN-rechtbank in Den Haag.

Bij de pro-formazitting van het Rwanda-Tribunaal bleef Kabuga zwijgen. Kabuga leek zwak en reageerde niet op vragen van rechters. Hij werd in mei in Frankrijk gearresteerd na tientallen jaren op de vlucht te zijn geweest. Op 26 oktober werd hij overgebracht naar een detentiecentrum van de Verenigde Naties in Den Haag.

Kabuga zou een van de belangrijkste geldschieters en organisatoren zijn geweest van milities van de Hutu-meerderheid die in 1994 in korte tijd honderdduizenden Tutsi’s gruwelijk afslachtten. Kabuga wordt beschuldigd van volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid.

Kabuga verwierp de beschuldigingen tegen hem tijdens hoorzittingen in Frankrijk over zijn uitlevering als „leugens”.

De 87-jarige verdachte werd al jaren gezocht door het internationale Rwanda-Tribunaal dat vestigingen heeft in Den Haag en het Tanzaniaanse Arusha. Kabuga moet eigenlijk naar Tanzania voor zijn berechting, maar de verdediging heeft met succes betoogd dat Kabuga in Tanzania onder meer wegens het coronavirus gevaar loopt. Hij wordt nu eerst in Den Haag medisch onderzocht. Aangenomen wordt dat hij naderhand wordt overgebracht naar Arusha, waar het tribunaal volgend jaar met het proces hoopt te beginnen.