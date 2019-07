Rwandees in VS achter de tralies om genocide

Een Rwandese man die betrokken zou zijn geweest bij moordpartijen in zijn thuisland, is door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De 47-jarige Jean Leonard Teganya loog over zijn verleden toen hij asiel aanvroeg in de Verenigde Staten.

Teganya „is veroordeeld voor de ernstigste vorm van migratiefraude: liegen over zijn status als oorlogscrimineel om asiel te krijgen in de VS”, zegt een federaal aanklager in een verklaring. De Rwandees pleegde volgens hem „afschuwelijke misdrijven” tijdens de Rwandese genocide van 1994.

In dat jaar zijn in ongeveer honderd dagen zo’n 800.000 mensen afgeslacht in het kleine Afrikaanse land. Het ging vooral om leden van de Tutsi-minderheid. Teganya zou destijds lid zijn geweest van de beruchte Interahamwe, de extremistische militie die een hoofdrol speelde tijdens het bloedbad.

De man zou samen met andere bendeleden en soldaten naar Tutsi-patiënten en vluchtelingen hebben gezocht in een ziekenhuis. Hij zou hebben meegedaan aan de verkrachting van Tutsi-vrouwen die zich daar hadden verstopt en de moord op zeven mensen.