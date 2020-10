Rwanda wil wiet exporteren naar Europa en Verenigde Staten

Rwanda heeft zich toegelegd op een nieuw exportproduct: cannabis. Het Afrikaanse land voert gesprekken met vier Europese en Amerikaanse bedrijven om farmaceutische wiet te leveren. Hoewel de Rwandese overheid de productie van medicinale wiet heeft goedgekeurd, blijft het verdovende middel voor thuisgebruik in het land verboden.

Rwanda heeft door de coronapandemie zijn inkomsten zien teruglopen. Het toerisme is stil komen te liggen en zijn er weinig investeerders. Met het verbouwen van cannabis hoopt het land nu 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) te verdienen per hectare landbouwgrond. Dat is een aanzienlijk hoger bedrag dan de opbrengst van thee en koffie, de huidige belangrijkste exportproducten. Ook zal de sector volgens de overheid nieuwe werkgelegenheid creëren.

De autoriteiten moeten nog bekend maken wanneer de productie begint en waar het gewas verbouwd zal worden. Iedereen die een vergunning krijgt om wiet te verbouwen, moet zich aan strenge beveiligingsregels houden. Dat is om te voorkomen dat de wiet op de lokale markt terecht komt.

Het land legaliseert alleen het verbouwen van cannabis bedoeld voor geneesmiddelen als exportproduct. Consumptie van cannabis blijft in Rwanda streng verboden. Mensen die de drugs gebruiken kunnen een gevangenisstraf krijgen van twee jaar. Drugsdealers kunnen een straf krijgen van twintig jaar tot levenslang.