Rwanda’s vergeten slachtoffers

Honderdduizenden overleefden de genocide in Rwanda niet. Maar duizenden anderen zijn er juist door geboren. Achter de groene glooiende heuvels van het mooie land liggen grote trauma’s verborgen. Ook nu nog, 23 jaar na de genocide.

Tijdens de genocide in het Afrikaanse land in 1994 werden tussen de 250.000 en de 500.000 vrouwen verkracht. Duizenden kinderen werden verwekt. Exacte aantallen zijn er niet.

„Verkrachting is nog steeds een taboe”, legt Samuel Munderere van het Survivor Fund (SURF) uit, een hulporganisatie die zich inzet voor de slachtoffers van verkrachting en hun families. „Veel vrouwen schamen zich en hebben er nooit over gepraat.”

Opgroeiend in een getraumatiseerd land, worden deze kinderen nog steeds gezien als „moordenaarskinderen”, in plaats van slachtoffers.

Roes

„Ik weet niet met hoeveel ze waren. Ik kon de dag niet meer van de nacht onderscheiden. Het was één grote roes. Vluchten was onmogelijk”, zegt Annonciata met vochtige ogen. We zitten in haar kleine lemen huis in het arme deel van Kiyovu, een wijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Drie maanden lang werd ze iedere dag verkracht. Na de bevrijding door het Rwandese Patriotic Front (RPF), het Tutsi-rebellenleger, kreeg ze in een ziekenhuis te horen dat ze naast hiv-positief, ook zwanger was. „Toen ik mijn zoon zag na de bevalling, kon ik niet stoppen met huilen. Waarom heeft dit kind het overleefd, terwijl mijn hele familie dood is?”

Nu schenkt haar zoon, Paulin, 22 jaar oud, een kop dampende thee in voor zijn moeder. „Onze band is heel hecht, maar dat is niet altijd zo geweest”, zegt hij eerlijk. Toen hij klein was, vroeg hij haar steeds wie zijn vader was, maar zijn moeder ontweek het onderwerp volledig, tot een paar jaar geleden. „Ik kon er niet altijd over blijven zwijgen”, zegt Annonciata. Ook Paulin praat er normaliter liever niet over. „Ik doe alsof er niets is gebeurd en concentreer me op de toekomst”, zegt hij. Zijn vrienden weten niets over zijn achtergrond. „Ik ben bang dat ze me uitlachen, ik schaam me ervoor.”

Vergeten slachtoffers

Annonciata, Paulin en hun lotgenoten vormen een bijzondere groep slachtoffers voor wie weinig aandacht is. De vrouwen hebben tijdens de genocide een groot deel van hun familie verloren, zijn vaak besmet met het hiv-virus en missen een financiële basis. Hun kinderen groeien daarom op in armoede.

„En ze hebben een groot identiteitsprobleem”, voegt Munderere toe. In een maatschappij waarin de vader zo’n belangrijke rol vervult, is het extra problematisch dat hún vader medeverantwoordelijk is voor het geweld dat destijds het hele land heeft ontwricht. Daarbij is de relatie met hun moeders meestal erg ingewikkeld. „Deze vrouwen wilden die kinderen niet. Sommigen hebben zelfs hun zwangerschap beëindigd, of geprobeerd het kind later om het leven te brengen.”

De kinderen worden ook wel ”vergeten slachtoffers” genoemd. „Omdat ze niet worden gezien als officiële slachtoffers van de genocide”, zegt Munderere. In Rwanda’s patriarchale samenleving zijn dit de kinderen van de moordenaars, en dus geen slachtoffers. En omdat velen zijn geboren na 31 december 1994 komen ze niet in aanmerking voor een bijdrage uit het National Assistance Fund for the Needy Survivors of Genocide (FARG). „De regering zou ook deze groep moeten helpen. Hun verhaal is direct gelinkt aan de genocide”, zegt Munderere. SURF helpt deze kwetsbare groep nu zelf. Zo verleent de organisatie psychische hulp, ondersteunt ze kleine ondernemingen en betaalt ze schoolgeld.

Boos

We vervolgen onze weg naar Eugenie, een vriendin van Annonciata uit haar praatgroep. Ze woont boven in Kimisagara, een overbevolkte wijk uitkijkend op de hoofdstad. Nadat haar man was vermoord, vond Eugenie onderdak in een school. Totdat de Interahamwe, Hutumilities op zoek naar Tutsi’s, ook daar dood en verderf kwamen zaaien. „Ze bonden mijn armen en benen vast en bedekten mijn ogen. Toen verkrachtten ze me”, vertelt Eugenie.

Haar stem bibbert, tranen lopen over haar wangen. Om haar zwangerschap te verbergen, droeg ze wijde kleren. „Maar ik was vooral bang dat de baby op de vader zou lijken.” In het voorjaar van 1995 beviel Eugenie van haar zoon Jean-Baptiste en de opluchting was groot. „Hij leek op mij! Nu wist ik, hier kan ik mee leven.”

Maar gemakkelijk was het niet voor moeder en zoon. „Ik haatte het dat ik geen vader had en was eigenlijk altijd boos op haar”, vertelt de nu 22-jarige Jean-Baptiste. Enkele jaren geleden onthulde zijn moeder de waarheid. „Nu pas begrijp ik hoe moeilijk het voor haar was.”

Buitenechtelijk

De dag erna rijden we zuidwaarts richting de regio Runda. Daar ontmoet ik Nadia, haar dochter Asimine en baby Noëlla, in hun huis boven op een heuvel met uitzicht op een vallei vol mais- en bananenplantages. Nadia werd tijdens de genocide meerdere malen verkracht, waarvan een paar keer in het bijzijn van haar ouders. „Als ik eraan denk, voel ik de pijn opnieuw”, vertelt ze met lange tussenpozen. „Ik durfde hen niet meer in de ogen te kijken.”

Negen maanden later werd Asimine geboren. „Jarenlang heb ik haar geslagen, ik wist niet wat ik met haar aan moest. Ze deed me denken aan alles wat ik had meegemaakt.” Haar ouders, die de genocide ook hebben overleefd, accepteerden Nadia’s dochter niet en verbraken het contact. „Ze zien Asimine als een buitenechtelijk kind, ook al hebben ze zelf gezien dat ik verkracht werd.”

Voor Asimine was het moeilijk om op te groeien zonder vader. „Mijn klasgenoten hadden een vader, en ik niet, waardoor ik me altijd afvroeg waar die van mij was. Ze pestten me ermee.” Bijna fluisterend praat ze, turend naar de grond. Beetje bij beetje vertelde haar moeder wat haar was overkomen, maar Asimine geloofde haar eerst niet.

Trots

Ondanks hun trauma’s proberen de vrouwen en hun inmiddels volwassen kinderen er het beste van te maken. Paulin wil zijn studie computertechnologie afmaken. „En natuurlijk hoop ik op kleinkinderen”, voegt Annonciata er glimlachend aan toe.

Eugenie is zichtbaar trots op haar zoon Jean-Baptiste. „Hij probeert onze situatie echt te verbeteren.” Zijn grote droom is een eigen varkensboerderij.

In de heuvels van Runda is Nadia minder optimistisch. Ze is blij met haar kleindochter, maar had liever gezien dat Asimine een baan had. Wel is ze dankbaar voor de koe die ze van SURF heeft gekregen. Door melk te verkopen, kan ze in het onderhoud van haar familie voorzien.

„Ik geloof dat de wonden ooit zullen helen. Stap voor stap. Dag voor dag. Net zoals mijn moeder en ik samen hebben leren leven”, beëindigt Paulin het gesprek. Er is nog een lange weg te gaan.

Om veiligheidsredenen zijn de achternamen van de betrokkenen weggelaten.

Genocide in Rwanda

De moordaanslag op de Rwandese president Juvénal Habyarimana op 6 april 1994 betekende het begin van de genocide in Rwanda. In de honderd dagen daarna werden meer dan 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s op primitieve wijze, voornamelijk met machetes, om het leven gebracht. Door buren, collega’s, vrienden en zelfs familieleden. Volgens schattingen zijn tussen de 250.000 en de 500.000 vrouwen verkracht. De volkerenmoord in Rwanda gaat de geschiedenisboeken in als een van de bloedigste conflicten ooit.

Verkrachting als oorlogswapen

Verkrachting is een bewust gekozen oorlogsstrategie, die wordt ingezet om de samenleving te ontwrichten en slachtoffers al hun zelfrespect te ontnemen. Naast een aantasting van het vrouwelijk lichaam is het een aanval op de hele gemeenschap. Slachtoffers kampen behalve met een psychisch trauma en discriminatie in de samenleving vaak de rest van hun leven met fysieke problemen, vanwege verminkingen. Ook kan het krijgen van meer kinderen een probleem voor hen zijn.