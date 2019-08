Rwanda ontkent sluiten grens met Congo

KIGALI (ANP) - Rwanda ontkent dat het de grens met de Democratische Republiek Congo heeft gesloten. Congo meldde eerder dat de grens door het buurland was gesloten om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Rwanda stelt in een verklaring dat de grens niet gesloten is, maar dat de grenscontroles strenger zijn geworden, waardoor de wachttijd aan de grens oploopt.

Het land wil op deze manier voorkomen dat mensen met ebola het land binnenkomen. "Tot nu toe zijn er geen besmettingen in ons land gemeld", staat in de Rwandese verklaring.

In de grote Congolese grensstad Goma zijn twee mensen overleden aan het virus. Donderdag zijn daar nog twee besmettingen in Goma bijgekomen.

Experts vrezen voor uitbraken in dichtbevolkte steden. Besmettelijke virussen kunnen daar sneller om zich heen grijpen dan op het platteland. Ook is het lastiger om vast te stellen met wie patiënten in aanraking zijn gekomen.

Tweede eboladode in Goma

De huidige uitbraak in Congo geldt als een van de dodelijkste in de geschiedenis. In een jaar tijd zijn zo'n 1800 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. "De laatste drie maanden werden er gemiddeld elke dag dertien nieuwe ebolagevallen gemeld", meldt het Rode Kruis.

Die hulporganisatie houdt zich onder meer bezig met het verzorgen van veilige begrafenissen. "Juist wanneer iemand overleden is, is de ziekte snel overdraagbaar", aldus het Rode Kruis. Dat ontwikkelde een "een deels doorzichtige lijkzak" om te zorgen dat mensen toch op een goede manier afscheid kunnen nemen.

Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat onder de bevolking nog veel wantrouwen bestaat richting hulpverleners. "De bevolking ziet onze ebolabehandelcentra als plekken waar mensen doodgaan nadat zij van hun familie worden gescheiden", meldt de organisatie in een verklaring.

Op de achtergrond speelt mee dat mensen in de getroffen provincies ook lijden aan ziekten als malaria, mazelen en cholera. "Dat voor ebola, in tegenstelling tot deze andere ziekten, zoveel middelen worden ingezet maakt de bevolking extra wantrouwend."