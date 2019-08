Ruzie tussen Macron en Bolsonaro laait op

De ruzie tussen Emmanuel Macron en Jair Bolsonaro laait steeds verder op. De Franse president reageerde maandag op onvriendelijke uitlatingen van Bolsonaro over zijn vrouw Brigitte. Volgens het Franse staatshoofd waren de opmerkingen uiterst respectloos en treurig. Brazilië verdient volgens hem een president die wél berekend is op zijn taak.

De Braziliaanse president onderschreef dit weekeinde een tweet waarin het uiterlijk van Brigitte ongunstig werd vergeleken met dat van Bolsonaro’s echtgenote Michele. „Nu begrijpt u waarom Macron Bolsonaro vervolgt”, stond onder het Twitterberichtje. Bolsonaro kon het niet laten erop te reageren. „Verneder de man niet, haha.”

De Braziliaanse president is boos dat Macron de bosbranden in het Amazonegebied aansneed op de G7-top en verwijt hem een „kolonialistische houding”. Macron betichtte Bolsonaro van leugens over diens beleid om klimaatveranderingen tegen te gaan. Bolsonaro is een bekend klimaatscepticus.