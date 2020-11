Ruzie over mondkapjes wordt Rus fataal

Een 53-jarige man is in Rusland doodgestoken tijdens een ruzie over het dragen van mondkapjes. De man had in een bus in Sint Petersburg een man en een vrouw die tegenover hem zaten aangesproken omdat die geen verplichte mondbescherming droegen.

De man van het stel stond daarop kwaad op en begon tegen de andere man te schreeuwen. Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de laatste de man een duw geeft en de bus uit rent.

De man zonder masker rent er achteraan. Het lichaam van het slachtoffer werd later in de straat gevonden met een steekwond in de rug. De man en de vrouw zijn aangehouden.