Ruzie over besteding munten in Trevi-fontein

De burgemeester van Rome en de katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas maken ruzie over wat moet gebeuren met de munten die in de Trevi-fontein in de Italiaanse hoofdstad worden gegooid. Elk jaar wordt voor 1 tot 1,5 miljoen euro uit de fontein gevist en tot dusver mocht Caritas dat geld gebruiken voor projecten voor arme mensen.

Wat burgemeester Virginia Raggi van Rome betreft, komt er een eind aan die traditie. Raggi vindt dat het geld beter kan worden besteed aan het opknappen van de infrastructuur van de hoofdstad. De gemeenteraad steunt het voorstel om het geld uit de fontein vanaf 1 april anders te besteden.

Directeur Benoni Ambarus van Caritas in Rome zei tegen Italiaanse media dat de armen zwaar zullen worden getroffen door de koerswijziging. Hij hoopt dat het plan nog wordt teruggedraaid.