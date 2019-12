Ruzie op klimaattop Madrid om verklaring Chili

Op de klimaattop in Madrid is onenigheid ontstaan tussen vertegenwoordigers van deelnemende landen. Veel landen vinden dat de gezamenlijke verklaring die organisator Chili heeft opgesteld veel te mild is en dat grote landen te weinig verandering willen.

Vooral landen met een sterke economie zijn tegen grote aanpassingen om klimaatverandering tegen te gaan. De top zou eigenlijk vrijdag eindigen, maar de deelnemers zijn het nog niet eens geworden over een akkoord. Daarom wordt er ook in het weekend nog vergaderd.

Stroom aan klimaatnieuws rond top Madrid

„Als wetenschappers in de rij staan om ons te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van de stijgende uitstoot en schoolkinderen met miljoenen tegelijk de straat opgaan, dan is wat wij hier in Madrid doen het verraden van de mensen op de wereld”, zei Keniaanse vertegenwoordiger Mohamed Adow zaterdag.

De Europese Unie en een groep kleine eilandstaten willen dat er strengere klimaatmaatregelen worden genomen. Landen als China, India en Brazilië willen zich daar niet bij aansluiten, waardoor een akkoord uitblijft.