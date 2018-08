Ruzie op Facebook eindigt in schietpartij

Een ruzie over politiek op Facebook is in de Verenigde Staten volledig uit de hand gelopen. Een boze 44-jarige man sprong in de auto en opende het vuur op een andere gebruiker van de socialenetwerksite, bericht de lokale krant Tampa Bay Times. Het slachtoffer (46) belandde met meerdere schotwonden in het ziekenhuis.

De schutter had ruzie gekregen met iemand die zijn stemrecht was verloren vanwege zijn criminele verleden. Die man stelde in een discussie over Donald Trump in elk geval te willen meepraten over politiek. Zijn digitale gesprekspartner zou hem vervolgens hebben toegebeten dat hij dan maar op het rechte pad had moeten blijven.

De ruzie leidde tot wederzijdse bedreigingen. De ex-gedetineerde stuurde uiteindelijk zijn adres in Tampa met een uitnodiging om het persoonlijk uit te vechten. Daarop greep de andere kemphaan een AR-15-geweer en een pistool, waarna hij in de auto sprong om daar gehoor aan te geven.

De schutter gaf zich na de schietpartij over aan de politie. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. De man zei tegen de krant te zijn geschrokken van zijn gedrag. „Ik ga naar een therapeut of zoiets, want is het doodeng dat ik zo mijn zelfbeheersing kon verliezen.” De Amerikaan beweert dat hij door het lint ging omdat de andere man zijn gezin bedreigde.