Een heftige ruzie in een auto is een 22-jarige vrouw in Duitsland fataal geworden. De ruzie ontstond op de snelweg A2 bij de plaats Porta Westfalica in het oosten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Toen de chauffeur zijn auto tijdens de woordenwisseling op de vluchtstrook tot stilstand had gebracht, stapte de vrouw boos uit en rende ze de weg op. Daar werd ze gegrepen door een andere auto.

De vrouw stierf ter plekke.