Rutte: voor acute strijd tegen virus heeft EU geen meerwaarde

Het overleg van de EU-leiders over de strijd tegen het opnieuw razendsnel oprukkende coronavirus gaat niet op korte termijn verschil maken. „Bij de bestrijding van de acute epidemie heeft Europa geen meerwaarde”, zegt premier Mark Rutte na afloop van een videovergadering met zijn collega’s over de dramatische opmars van het virus. „Dat is echt een nationale zaak.”

De samenwerking en afstemming met de andere EU-landen heeft wél nut voor bijvoorbeeld het vereenvoudigen van reizen, door bijvoorbeeld quarantaineregels gelijk te trekken, andermans coronatestuitslagen te erkennen en eerst en vooral de grenzen open te houden. Maar ook daarover zijn donderdag volgens Rutte geen concrete afspraken gemaakt. „Dat zou ook erg zijn, als dat uit dit overleg voort moet komen”, want dat is het werk van de zorgministers en de gezondheidsautoriteiten van de lidstaten, zegt Rutte.