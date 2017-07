Rutte te gast op roerige G20-top in Hamburg

Duizenden activisten maken zich op voor twee roerige dagen in Hamburg, waar vrijdag en zaterdag de G20-top plaatsvindt. Maar ook in de zaal waar de leiders van ’s werelds economische grootmachten vergaderen, zal het er naar verwachting heet aan toegaan. Met onderwerpen als klimaat, vrijhandel en migratie worden er, in nette diplomatentaal, ‘moeilijke discussies’ verwacht, vooral met president Donald Trump.

Premier Mark Rutte mag er bijna de hele tijd bij zijn. Bondskanselier Angela Merkel, die de G20 dit jaar voorzit, had Nederland uitgenodigd als gastland; een eer die Den Haag in 2010 voor het laatst ten deel viel. Ook aan de ministeriële voorbereidingen deed de regering mee. In Ruttes kielzog volgen dan ook Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken).

Bij de eerste werksessie, vrijdagmorgen, is Rutte nog niet welkom. Die is alleen voor de vaste G20-landen, eigenlijk negentien landen plus de EU. Van de 28 EU-landen zijn er vier ook apart G20-lid, namelijk Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Namens de overige lidstaten zijn EU-voorzitter Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker present. Verder zitten onder anderen president Vladimir Poetin (Rusland), president Xi Jinping (China), premier Shinzo Abe (Japan) en president Recep Erdogan (Turkije) aan.

Die eerste sessie gaat over terreurbestrijding, een onderwerp waarover waarschijnlijk weinig controverse bestaat. Bij de werklunch gaat het los, als economische groei en handel op het menu staan, en zonder twijfel het woord protectionisme valt. Verschillende van zijn G20-disgenoten hebben de gevolgen van Trumps ‘America First’ al ondervonden. Hij heeft zich uit de TPP-vrijhandelsgesprekken met onder meer Japan teruggetrokken en wil het NAFTA-akkoord met Canada en Mexico heronderhandelen. Ook dreigt hij de staalimport te beperken.

Vrijdagmiddag komt een ander ‘Trump-onderwerp’ aan bod: de ondermijning van het internationale klimaatverdrag dat eind 2015 in Parijs werd gesloten. Terwijl zowat de hele wereld belooft zich in te spannen om de CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee de temperatuurstijging te beperken, trok Trump zich op 1 juni terug uit het verdrag.

Een diner en concert sluiten de vrijdag af, voor de ‘twintig’ zaterdag nog spreken over onder meer migratie, samenwerking met Afrika, digitalisering en gezondheid. Op dit laatste thema mag Rutte een inleiding houden.

Gastvrouw Merkel beëindigt de top met een gezamenlijk verklaring. Het wordt diplomatiek goochelen om de wereld dan een eensgezinde G20 te presenteren.