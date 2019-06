Rutte roept VS en China op vete bij te leggen

Premier Mark Rutte heeft de Verenigde Staten en China opgeroepen om hun handelsvete bij te leggen. Dat deed hij in gesprek met Bloomberg TV in Japan. Rutte neemt daar deel aan de G20-top waar ook de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping aanwezig zijn.

Rutte gaf daarbij aan dat hij de Amerikaanse bezwaren over China met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht wel begrijpt. Dat laatste is eigenlijk al jaren een issue waarvoor vaak wordt gewaarschuwd als bedrijven zaken willen doen met China.

Rutte stelde in het interview verder dat er volgens hem geen reden is voor de Europese Commissie om terug te deinzen van stappen tegen Italië. Dat land hangt een strafprocedure van Brussel boven het hoofd omdat de Italianen afspraken over het omlaag brengen van hun begrotingstekort en enorme staatsschuld aan hun laars lappen.

De premier verwees onder meer naar de lage werkeloosheid in Nederland. „Het loont de moeite om hervormingen en besparingen door te voeren als je een crisis doormaakt en Italië doet dat niet”, zei hij. „Italië moet echt meer doen en de commissie moet ingrijpen.”

