Rutte op bezoek in Canada

Mark Rutte bracht donderdag een eendaags officieel bezoek aan Canada. Hij werd ontvangen door de Canadese premier Justin Trudeau.

Fotografen van het ANP en AFP waren bij het bezoek. Klik op de foto om een fotoserie te openen.

Rutte kan geen land in de wereld bedenken waar Nederland meer gemeen mee heeft dan Canada, zei hij toen hij naast Justin Trudeau zat in diens kantoor. Sinds Canadezen de nazi’s verjoegen, zijn Nederland en Canada „soulmates”, vindt hij. Die band wordt in Canada ook gevoeld. „Canada en Nederland hebben waarden gemeen: een sterk plichtsbesef en inzet voor eerlijkheid,” zei Trudeau later in het parlement.

In het parlementsgebouw hield Rutte later een speech waarin hij pleitte voor een gezamenlijke poging de internationale rechtsorde overeind te houden. De toespraak leverde hem op een staande ovatie op.

Samen met Trudeau bezocht Rutte de Gloucester High School in Ottawa. Daar beantwoordde hij vragen van leerlingen. In antwoord op een vraag over de legalisering van marihuana die Canada vorige week doorvoerde, legde Rutte uit dat Nederland een aanpak heeft die het probleem ook niet goed bestrijdt. Bovenal waarschuwde hij. „Ik heb vrienden met kinderen van jullie leeftijd die verslaafd raakten aan marihuana en daardoor serieuze problemen kregen met mentale gezondheid. Het beste drugsbeleid voor jezelf is: geen eerste gebruik.”