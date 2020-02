Rutte: Niets opgeschoten op begrotingstop

Op de eerste dag van de EU-begrotingstop is geen vooruitgang geboekt. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van het gesprek dat hij en ‘zuinige’ collega’s uit Zweden, Oostenrijk en Denemarken hadden met EU-president Charles Michel. „Het is nu vooral vertellen wat we vinden.”

Vrijdag wordt verder gepraat over de begroting van 2021 tot en met 2027. „Ik ga nu een dutje doen en afwachten welke inzichten Michel morgen heeft. Wondertjes zijn mogelijk, maar ik ben op dit moment niet al te hoopvol. We gaan het afwachten.”

Rutte hoopt dat de „realiteit indaalt” bij regeringsleiders die een hogere begroting willen. Er zijn „allerlei verwachtingen” bij mensen waarvan Rutte hoopt dat duidelijk wordt dat die niet realistisch zijn.

De premier en zijn drie collega’s houden vast aan een plafond van 1 procent van het Europese inkomen, terwijl Michel 1,074 procent had voorgesteld. „We stemmen alles af en zitten met zijn vieren bij Michel.” Doel is te voorkomen dat er meer geld de begroting wordt „ingerommeld”.

Volgens Rutte zijn alle politieke families, ook zijn eigen liberale, verdeeld over hoeveel er moet worden uitgegeven. „De christendemocraten waren zelfs zo verdeeld, een klein geheimpje, dat ze niet eens bij elkaar zijn gekomen.”

Michel praat in de nacht nog verder met andere leiders „Hij probeert echt zijn best te doen”, aldus Rutte. „Maar het is moeilijk.” De premier had een biografie van Chopin meegenomen voor het geval hij de hele nacht had moeten blijven. „ik ben nog niet begonnen, ik denk dat het morgennacht wordt.”