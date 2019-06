Rutte en Conte bespreken Sea-Watch

De Nederlandse en Italiaanse premiers, Mark Rutte en Giuseppe Conte, hebben elkaar tijdens de top van de G20 in Japan kort gesproken over het schip de Sea-Watch 3. De boot is van de vrijwel gelijknamige Duitse organisatie die zegt drenkelingen voor de kust van Afrika te redden. Volgens het Italiaanse persbureau Adnkronos spraken Conte en Rutte elkaar na de opening van de topconferentie apart en heeft de Italiaans regeringsleider zijn „grote irritatie” laten blijken over de Nederlandse houding ten aanzien van het vaartuig.

De boot vaart onder Nederlandse vlag en is ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten naar Lampedusa gevaren met tientallen voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten aan boord. Nederland wil en hoeft juridisch geen mensen van de Sea-Watch op te nemen.

Eerder nam Italië tegen heug en meug al ruim tien migranten van de boot op. Van de overgebleven 42 migranten op het schip dat nu voor de haven van Lampedusa ligt, is donderdagavond een 19-jarige jongeman om medisch dringende redenen van boord gehaald. Een kind dat met hem op reis was, is met hem van boord gegaan.