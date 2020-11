Rutte: Compromis over rechtsstaat in EU-begroting is ondergrens

Voor Nederland is het compromis over de rechtsstaat in de EU-begroting en het herstelfonds „echt de ondergrens.”

Dat zei premier Rutte dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. „Wij willen daar niet onder zakken”, aldus de minister-president. In het compromis is financiële steun gekoppeld aan de conditie van de rechtsstaat.

De premier wees erop dat Nederland formeel nu niet aan zet is. Desondanks zet Rutte zich wel in: „Achter de schermen probeer ik doen wat ik kan doen.”

De Duitse minister van Europese Zaken, Michael Roth, ziet mogelijkheden om de impasse rond de rechtsstaattoetsing in de EU-begroting te doorbreken, zei hij dinsdag na overleg met zijn Europese collega’s. Welke mogelijkheden dat precies zijn, lichtte Roth niet verder toe. De ministers kwamen bijeen om onder meer het verzet van Polen en Hongarije tegen rechtsstaatvoorwaarden te bespreken.

Voor het overleg had Roth al aangegeven dat het „geen tijd voor veto’s” is nu de EU midden in een tweede golf van Covid-19 zit. Het is juist tijd voor „snel handelen, in een geest van solidariteit”, zei de minister. „Er zijn geen excuses voor verdere vertraging.”

De ministers bespraken naast de EU-begroting ook de toetreding van Noord-Macedonië tot de EU. In dit dossier is er eveneens sprake van een impasse. Bulgarije weigert in te stemmen met het openen van gesprekken over toetreding. Sofia blokkeert dat vanwege meningsverschillen met het buurland over taal en geschiedenis.