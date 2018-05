Rustig verloop 1 meiviering in Duitse steden

Duizenden activisten zijn dinsdagavond in Berlijn en Hamburg de straat opgegaan om de Dag van de Arbeid te vieren. In de afgelopen jaren liepen betogingen in Duitse steden tijdens 1 mei geregeld uit de hand, maar dit jaar waren er weinig incidenten.

Circa 1500 mensen verzamelden zich aan het begin van de avond in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Duizenden mensen sloten zich in de loop van de avond bij de betogers aan tijdens een mars door de stad. Ze riepen onder meer op tot internationale solidariteit en eisten een verbod op de export van wapens. De Berliner Zeitung meldde dat de politie in de hoofdstad circa tien betogers heeft aangehouden voor onder meer vernielzucht en mishandeling.

In Hamburg kwamen circa 2200 actievoerders samen. Ze riepen leuzen tegen het kapitalisme en lieten weten dat ze de voorkeur gaven aan Karl Marx boven Angela Merkel. Bij de top van de G20 in Hamburg eind vorig jaar lieten antiglobalisten een spoor van vernieling na in Hamburg. De politie had daarom dinsdagavond extra mensen ingezet bij het centrum van uiterst linkse activisten in de stad. Daar bleef het de hele avond rustig.