Rustdag voor migrantenmars richting VS

Een grote groep migranten uit Midden-Amerika die op weg is naar de VS heeft een rustdag ingelast. Woensdag verbleven de tussen de 3500 en 5000 vluchtelingen uit Honduras, El Salvador en Guatemala in de stad Juchitán in het zuidoosten van Mexico. Ze moeten heel Mexico nog door naar de Amerikaanse grens.

Ondertussen deed de Amerikaanse president Donald Trump weer eens een oproep aan de asielzoekers om letterlijk op hun schreden terug te keren. „DRAAI OM” schreef het Amerikaanse staatshoofd in kapitalen op Twitter. Trump stuurt 5200 militairen naar de grens met Mexico omdat hij de migranten als bedreiging voor zijn land ziet.

Elders in Mexico is nog een tweede migrantenmars onderweg. De groep bestaat uit vijftienhonderd tot tweeduizend mensen en is woensdag aangekomen in de Mexicaanse stad Huixtla, net over de grens met Guatemala en nog verder verwijderd van de VS.