Rust voor harten en zielen van Joodse volk

De belangrijkste stad in de wereld. Het is niet alleen een plaats om te wonen, maar geeft rust aan de harten en zielen van het Joodse volk. Burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat: „Eeuwig en ondeelbaar.”

Een afspraak met de burgemeester van Jeruzalem is niet eenvoudig geregeld. Zijn agenda zit overvol. Het interview begint ook een halfuur later dan gepland.

Dat geeft tijd om de riante werkkamer van de burgervader aan een onderzoek te onderwerpen. Achter zijn bureau prijken twee Israëlische vlaggen. In een vitrine liggen archeologische vondsten en een ramshoorn. Aan de muur een aantal uitspraken van Elie Wiesel, waarin hij onder andere zegt dat Jeruzalem maar liefst meer dan 600 keer in de Bijbel voorkomt. En passant merkt hij nog op dat Jeruzalem nooit in de Koran wordt genoemd.

Op de vensterbank staan foto’s van Barkat tijdens zijn diensttijd in het Israëlische leger.

„Wilt u een jasje en stropdas?” vraagt burgemeester Nir Barkat, terwijl hij in hemdsmouwen zijn kamer binnenstapt. Dat vinden we wel fijn voor de foto. En dus stapt een gedienstige ambtenaar even later het vertrek binnen, voorzien van shirt en das. Beelden willen ook wat.

Zoals het een burgemeester betaamt, begint Barkat met een lofzang op zijn stad. „Jeruzalem bestaat al 3000 jaar. Alle stammen van Israël kregen een stuk land toegewezen. Maar Jeruzalem was een uitzondering. De stad was van iedereen. Dat hebben we ook in de geschiedenis gezien. Pelgrims van over de hele wereld en van alle godsdiensten zijn naar deze plaats getrokken.”

De vrees voor terrorisme weerhield veel mensen de afgelopen jaren ervan om naar Jeruzalem te komen. Barkat relativeert die angst. „Kijk eens wat er in Syrië gebeurt. Of neem de aanslagen in Berlijn en Nice.”

Uitdaging in Europa

„Daarbij vergeleken is Jeruzalem een veilige plek” vervolgt Barkat. „Onze stad ligt alleen onder een vergrootglas: de hele wereld kijkt naar wat hier gebeurt. Natuurlijk hebben we hier met terrorisme te maken, maar de uitdaging in Europa is op dit moment veel groter.”

De Israëlische premier Netanyahu heeft herhaaldelijk gezegd dat Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël is. Barkat staat pal achter die uitspraak. „Dat is hoe het was, hoe het is, en hoe het zal zijn.”

Dat betekent dat ook het Arabische deel van Jeruzalem onder de hoede van Barkat valt. Hoe zijn de contacten met de Palestijnen? „Ik kom net terug van een bezoek aan een Arabische school”, vertelt de burgemeester. „De kwaliteit van het onderwijs is verbazend. Ik spreek regelmatig met de Palestijnse gemeenschap. Het zijn mijn kinderen.”

Een vorige burgemeester van Jeruzalem, Ehud Olmert, schopte het tot premier van Israël. Wat zijn de ambities van Barkat? „Ik wil mijn ervaring als burgemeester na het aflopen van mijn termijn (2018, RD) naar het nationale niveau tillen. Ik blijf me inzetten voor de publieke zaak.”