Rust keert terug rond Israël, voorlopig althans

De rust leek dinsdagmorgen teruggekeerd in het grensgebied tussen Israël en Gaza. Israël houdt er echter rekening mee dat de vijandelijkheden opnieuw op zullen laaien.

Scholen in dorpen en steden rond de Gazastrook blijven dinsdag gesloten. In Tel Avivv en andere steden gingen maandag de openbare schuilkelders al open.

De laatste gevechtsronde tussen Israël en Hamas begon maandagmorgen met een voltreffer op een huis in Mishmeret ten noorden van Tel Aviv. De woordvoerder van het leger zei dat de raket afkomstig was van een lanceerinstallatie van Hamas in het zuiden van de Gazastrook. Hamas ontkent en stelt dat het geen enkel belang heeft bij de aanval.

Bij de aanval vielen verschillende gewonden. Het huis raakte zwaar beschadigd en zal worden afgebroken. Tientallen huizen in het dorp liepen eveneens schade op, zoals gesprongen ruiten.

Israël beloofde een reactie en die begon maandagavond. Het leger bestookte tientallen doelen in de Gazastrook, waaronder het kantoor van Hamasleider Ismail Haniyeh. Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap Maan raakten zeker twee Palestijnen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw.

Hamas schoot daarop projectielen naar Israël. Sommige werden onderschept door het luchtafweersysteem ”IJzeren Koepel”, andere kwamen in het open veld terecht.

De woordvoerder van Hamas, Fawzi Barhoum, meldde maandagavond laat dat Egypte erin was geslaagd een staakt-het-vuren te bereiken tussen wat hij noemde het „Palestijnse verzet en de Israëlische bezetting”. Na vanochtend drie uur plaatselijke tijd keerde de rust echter pas terug in het grensgebied.

Premier Benjamin Netanyahu is maandag vervroegd teruggekeerd uit de VS. Toen hij in het vliegtuig stapte, zei hij dat Israël niet zal aarzelen om een harde klap uit te delen aan Hamas.

De raketaanval komt in een tijd van toenemende spanning rond de Gazastrook. Israël media meldden dat Hamasactivisten de afgelopen dagen explosieven en stenen naar Israëlische troepen wierpen. Ze probeerden bovendien met ballonnen brand te stichten aan de Israëlische zijde van de grens.

Hamas heeft de Gazanen opgeroepen vrijdag massaal te demonstreren bij de grens met Israël om te markeren dat de ”Grote Mars van Terugkeer” een jaar geleden begon.