Rust keert terug na hevig geweld tussen Israël en Hamas

De Palestijnse Hamas zegt maandag een staakt-het-vuren te hebben bereikt met Israël na twee dagen van hevige gevechten. Daarbij vielen aan de Palestijnse kant vijfentwintig en aan Israëlische kant vier doden. Aan beide zijden raakten tientallen mensen gewond.

Hamas en andere organisaties schoten zaterdag en zondag vanuit Gaza ruim 600 raketgranaten naar Israël. Daarbij verloren zeker vier Israëliërs het leven. Ongeveer 400 projectielen kwamen in het open veld terecht. Het Israëlische raketschild ”Iron Dome” hield bijna 90 procent van de overige tegen.

Het Israëlische leger meldde zondagavond 280 doelen in Gaza te hebben aangevallen. Daarbij kwamen 25 Palestijnen om het leven, onder wie 3 kinderen. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat er aanwijzingen zijn dat een zwangere Palestijnse vrouw en een baby van ruim één jaar niet bij een Israëlische aanval zijn omgekomen, maar door „terroristische activiteiten”.

Het Israëlische veiligheidskabinet zei zondagavond dat het leger de opdracht heeft gekregen door te gaan met aanvallen en zich voor te bereiden op een verlenging van de strijd. „De belangrijkste overweging is de veiligheid van de staat en haar bewoners.”

Hanan Ashrawi, lid van het uitvoerend comité van de PLO, beschuldigde Israël ervan Gaza in „de grootste openluchtgevangenis van de wereld” te hebben veranderd. Israël verstikt volgens haar het leven en de hoop in een belegerd gebied, terwijl het „willekeurig dichtbevolkte burgergebieden bombardeert.” Volgens haar werden zeven woongebouwen verwoest, vier huizen, drie mediakantoren en een moskee.

De geweldsronde ging vrijdag van start. Twee Israëlische soldaten raakten toen gewond door een Palestijnse scherpschutter in Gaza. Het leger doodde daarop twee leden van Hamas. Twee andere Palestijnen kwamen om bij de wekelijkse demonstraties aan de grens.

Afspraken

Ismail Haniyeh, het hoofd van het politieke bureau van Hamas, zei zaterdag in een verklaring op de website van Hamas dat „het Palestijnse verzet” het Palestijnse volk zou verdedigen tegen de Israëlische aanvallen. Hij verweet Israël de afspraken niet te zijn nagekomen die Hamas via buitenlandse diplomaten zou hebben bereikt met Israël. Die afspraken houden volgens Israëlische mediaberichten in dat Hamas de aanvallen op Israël stopt in ruil voor meer bewegingsvrijheid bij de grensovergangen, de invoer van grote hoeveelheden dollars uit Qatar en het herstel van de infrastructuur in Gaza met buitenlands donorgeld.

Staakt-het-vuren

Gevechtsrondes tussen Israël en militante groepen in Gaza doen zich geregeld voor. Hamas en Islamitische Jihad schieten daarbij raketgranaten op woonplaatsen in Israël, terwijl de Israëlische luchtmacht doelen van deze organisaties in Gaza probeert te treffen. In de tussentijd gaan dan diplomaten van Egypte en de Verenigde Naties aan de slag om een staakt-het-vuren te bereiken.

Raket treft huis Nederlands gezin

Een raket trof zaterdag het huis van het Nederlandse gezin Reijnen. „Eerst hoorden we een enorme explosie”, zegt Mirjam Reijnen maandag via de telefoon. „Daarna schudde heel ons huis, viel de stroom uit en ging het brandalarm af. We hoorden dingen vallen en breken.” Naast het dak raakten ook de woonkamer en keuken fors beschadigd. „Het is een chaos.”

Mirjam, haar man en drie kinderen zaten op het moment van de inslag in hun schuilkelder en bleven ongedeerd.

Vanwege toenemend antisemitisme emigreerde het gezin vorig jaar uit Rotterdam naar een kibboets op de grens met Gaza. „Vette pech dat ons dit moet overkomen. Maar we hebben geen spijt van onze verhuizing. We laten ons niet wegjagen.”