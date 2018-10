Rust in grensgebied tussen Israël en Gaza is teruggekeerd

In Israël is de rust teruggekeerd na een weekend van hevige beschietingen tussen Israël en Islamitische Jihad in de Gazastrook.

Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde zaterdag op Twitter dat er 34 raketten uit de Gazastrook naar Israël waren geschoten. Daarvan werden er dertien onderschept door het antiraketsysteem Iron Dome. Het luchtalarm klonk 37 keer in Israël en het leger bestookte 95 doelen in de Gazastrook.

Islamitische Jihad zei zaterdagavond dat het een staakt-het-vuren met Israël had bereikt. Evenals na de vorige gevechtsrondes tussen het leger en de milities in de door Hamas bestuurde Gazastrook, bevestigde Israël dit niet.

Legerwoordvoerder Ronen Manelis zei dat Islamitische Jihad de raketten afschoot. Dat deed deze organisatie volgens hem omdat Iran en de Iraanse Revolutionaire Garde in Damascus de opdracht daartoe hadden gegeven. Hij zei verder dat het leger „duidelijke boodschappen” heeft gegeven dat „niemand immuun” is voor de represailles van het leger, of dat nu binnen of buiten Gaza is. Dat was klaarblijkelijk een dreigement aan de Iraniërs in Syrië.

Een zegsman van Islamitische Jihad, Daoud Shehab, ontkende in The New York Times dat de groep opdrachten had gekregen van buitenaf. Islamitische Jihad reageerde volgens hem op de dood van vier Palestijnen door Israëlische troepen afgelopen vrijdag tijdens de wekelijkse gewelddadige demonstraties aan de grens met Gaza. „Wat we deden, is het bloed verdedigen dat het leger verspild aan de grenzen met Gaza.” Islamitische Jihad werkt overwegend in samenwerking met Hamas, maar soms gaat de beweging haar eigen weg.

Commentator Ron Ben-Yishai schreef op de nieuwswebsite Ynet dat zowel Hamas als Islamitische Jihad financiële steun en technologische hulp krijgt van Iran. Maar anders dan Hamas heeft Islamitische Jihad zich geheel aan Iran onderworpen.

Hoewel Islamitische Jihad verantwoordelijk was voor de beschietingen op Israël, trof het leger ook doelen van Hamas in de Gazastrook. Dat is omdat Israël Hamas verantwoordelijk houdt voor alles wat er in de kuststrook gebeurt.

Zondagavond kwamen er nog drie Palestijnse jongens om toen het leger op hen schoot. Het leger zei dat ze bezig waren een bom te plaatsen bij het hekwerk dat Israël en Gaza scheidt.