Russische wet versterkt traditionele huwelijk

In het Russische parlement is deze week een voorstel tot wijziging van de Gezinscodex ingediend. Die moet haar in lijn brengen met de vernieuwde grondwet en het homohuwelijk verder indammen.

Nu Rusland sinds begin deze maand een vernieuwde constitutie heeft, moeten alle wetten onder de loep om te kijken of ze stroken met de nieuwe grondwet. Parlementslid Jelena Mizoelin leidde een groep van zeven Doemaleden in een tijdelijke commissie die verantwoordelijk was voor het wijzigen van de Gezinscodex. Die moet worden veranderd omdat ze niet meer in overeenstemming met de grondwet is.

De nieuwe wetgeving moet de mogelijkheid van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht of personen die hun geslacht hebben veranderd, beëindigen. Ook de adoptie van Russische kinderen door een dergelijk stel wordt onmogelijk gemaakt. Het voorstel is bedoeld om „het instituut van het gezin te versterken” en is gebaseerd op de vernieuwde grondwet. Daarin staat onder andere dat het huwelijk een „eenheid tussen een man en een vrouw” is.

Tot voor kort konden in het buitenland geregistreerde huwelijken in Rusland worden erkend. Dat gold ook voor huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en transgenders. Nu wil Moskou die praktijk verbieden. Rusland erkende twee homohuwelijken en vier transgenderhuwelijken.

Poetin stuurt grondwetshervormingen naar Russisch parlement

Vermoord

Veel liberale critici, voornamelijk leden van de lhbt-gemeenschap, zijn bezorgd dat de Russische staat op deze manier discriminatie van minderheden toestaat en zelfs aanmoedigt. Er zijn in Rusland al regio’s, zoals Tsjetsjenië en Ingoesjetië, waar homo’s een groot risico lopen te worden vermoord.

Toch is er volgens Poetin geen sprake van discriminatie in Rusland. Op 3 juli, twee dagen na het referendum over de grondwetswijziging, reageerde hij op de onrust die in het Westen ontstond als reactie op de uitslag en op het feit dat sommige westerse ambassades de homovlag lieten wapperen in Moskou. „Ik wil nogmaals benadrukken dat er in Rusland nooit restricties op mensenrechten zijn geweest op basis van ras, seksuele oriëntatie, nationaliteit of religie. En die zullen er ook nooit komen”, aldus de president.

Gelovige

In de twintig jaar dat Poetin al aan de macht is, heeft hij zich in eigen land geprofileerd als orthodoxe gelovige en heeft hij de Russisch-Orthodoxe Kerk veel ruimte gegeven haar positie in de maatschappij te verstevigen. De kerk hekelt de westerse liberale waarden wat betreft homoseksualiteit en het makkelijk wisselen van geslacht.

In 2013 tekende Poetin een wet waarin „homopropaganda, gericht op minderjarigen” werd verboden. Die wet is vaak gebruikt om gay pride-evenementen te verbieden en activisten op te sluiten.

De wetgeving die in de verandering van de Gezinscodex voorziet, moet nog door de Doema en de Federatieraad worden goedgekeurd. Daarna kan president Poetin pas zijn handtekening onder de voorstellen zetten.