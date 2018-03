Russische verkiezingsstrijd draait om tweede plaats

Volgens de verkiezingsposters stemt het Russische volk „voor de toekomst.” Veel Russen dromen huiverend van positieve verandering, maar verandering heeft de Russen nooit veel positiefs gebracht. Een overzicht over de toekomst die de kandidaten voor ogen hebben.

Vladimir Poetin: voor een sterk Rusland

Poetin is een onafhankelijke kandidaat, maar wordt gesteund door Verenigd Rusland. Zijn boodschap is meer van hetzelfde. Het buitenlandbeleid is zijn stokpaardje en hij geniet daardoor grote populariteit. Hij is de man die Rusland terugplaatste op de wereldkaart. Hij heeft echter weinig oog voor de binnenlandse problematiek gehad. Daarom doet hij de belofte om de gedateerde economie die op olieproductie is gebaseerd, om te vormen in de richting de postindustriële, geglobaliseerde economie. Hij geniet de steun van zo’n 65 tot 70 procent van de bevolking.

Pavel Groedinin: zodat dromen werkelijkheid worden

Hij is kandidaat van de Communistische Partij (KPRF). Met zijn 20 stappenplan spreekt Groedinin vooral nostalgische burgers aan. Groedinin wil het land moderniseren en innoveren. Er moet een nieuwe industrialisatie komen om Ruslands economie er weer bovenop te krijgen.

Groedinin heeft ook wel een beetje kapitalistisch bloed, zoals te zien is aan zijn negen Zwitserse bankrekeningen, die hij niet opgaf aan de verkiezingscommissie. Hij haalt vermoedelijk 6 tot 7 procent van de stemmen.

Vladimir Zjirinovski: krachtige sprong voorwaarts

Hij is kandidaat van de Liberaal-Democratische Partij.

Zjirinovski is intens populair, maar vooral als tv-ster. Hij stal de show in debatten, waar hij water in het gezicht van een tegenkandidaat giet, hen niet laat uitpraten en de hele uitzending in een chaos stort. Zjirinovski staat bekend om zijn extreemrechtse uitspraken en past in het rijtje Orban, Le Pen en Wilders. Volgens politiek analist Dmitri Oresjkin is Zjrinovski een belangrijke speler voor het Kremlin: „Hij verzamelt alle radicalen rondom zich die Poetin bekritiseren, maar voor zijn salaris gaat hij naar Poetin.” Hij staat op 5 tot 7 procent.

Ksenia Sobtsjak: tegen alles

Zij is kandidaat van Burgerinitiatief. De boodschap van Sobtsjak is met haar kritiek de enige die leven brengt in de verkiezingscampagne: ze praat over moeilijke thema’s als vrouwen- en homorechten, gesneuvelden in Syrië en de illegale annexatie van de Krim. Haar visie is samengevat in haar slogan: Tegen alles. In de oppositie kan ze het goed vinden met de geweigerde kandidaat Aleksej Navalni, maar ook die is bij de Russen niet populair. Al met al kan Sobtsjak rekenen op 1 procent van de stemmen (toch meer dan een half miljoen Russen).

Sergei Baboerin: Russische weg naar de toekomst

Hij is kandidaat van de Russische Volksunie.

Het verkiezingsprogramma van nationalist Baboerin bestaat uit negen punten, waaronder de eis dat premier Medvedev opstapt. Baboerin wil het politieke systeem hervormen. De verwachte uitslag: 0,2 procent.

Grigori Javlinski: een slimme president, een rijk Rusland

Hij is kandidaat van Jabloko.

Javlinski wil armoede tegengaan, de annexatie van de Krim herzien, en de rechterlijke macht scheiden van de wetgevende en uitvoerende macht. Hij kreeg in 1996 ruim 7 procent van de stemmen maar wordt nu gepeild op 0,7 procent van het electoraat.

Boris Titov: steun de groeistrategie

Hij is kandidaat van de Partij van de Groei.

Hij is voormalig ombudsman voor de rechten van ondernemers, Titov staat voor de ondernemers in Rusland. De partij richt zich vooral op de zakenwereld, maar dat is niet de enige doelgroep. Hij staat op 0,2 procent.

Maksim Soeraikin: tegen kapitalisme, voor socialisme en de macht van de Sovjets

Hij is kandidaat van de Russische Communisten.

Wie kiest voor Soeraikin kan een nieuw soort Stalin verwachten: grote nationalisering, herinrichting van de Sovjet-Unie, en iedereen moet hem aanspreken met ”kameraad”.

Soeraikin heeft in Groedinin een grote tegenstander en kan hooguit rekenen op een half procent van de stemmen.