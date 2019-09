‘Russische verkiezingscommissaris getaserd’

Het hoofd van de centrale verkiezingscommissie in Rusland, Ella Pamfilova, is twee dagen voor de lokale verkiezingen in haar huis overvallen. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een gemaskerde man brak in de nacht van donderdag op vrijdag in bij het huis van Pamfilova en verwondde de verkiezingsfunctionaris met een taser. De dader sloeg daarna op de vlucht, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Pamfilowa maakt het goed en houdt zich aan haar afspraken, aldus de verkiezingscommissie in Moskou. Zij wordt bekritiseerd omdat de commissie tientallen oppositieleden heeft geweigerd die zich kandidaat wilden stellen voor de nieuwe gemeenteraad in Moskou.

De oppositie riep tijdens de massaprotesten Pamfilova op om de verkiezingen eerlijk en vrij te laten verlopen. De uitsluiting van Kremlin-critici en het massale politiegeweld tegen vreedzame demonstranten, met duizenden arrestaties tot gevolg, heeft internationaal veel kritiek gekregen.