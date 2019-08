Russische verjaardagstaart moet altijd helemaal op

Op een Russische verjaardag mag je niet stilzitten. Russische gasten willen met van alles en nog wat worden vermaakt. En het allerbelangrijkste: de verjaardagstaart moet helemaal op.

S dnjom rozjdenia, in het Russische letterlijk: Met je verjaardag. Het klinkt uit alle monden als Irina Alexandrovna Konovalova, vandaag 25 jaar oud geworden, haar cadeautjes uitpakt. Alle gasten klappen in de handen van pret. Irina moest er wél wat voor doen: de cadeautjes waren op originele wijze verstopt. De hints naar de verstopplek lagen tussen de aardbeien, in de schuur en zelfs in een bak modder.

Made in Russia

De verjaardag begint met foto’s maken, want de jarige heeft voor deze gelegenheid een prachtige rode jurk gekocht. Het duurt even voor alle ijdele dames goed met de jarige op de foto staan. Dan worden de jongemannen erbij geroepen. De vader van de jarige staat met zijn slippers in de bloemen van zijn vrouw om de juiste foto te schieten.

Ook de vader van de Irina, Alexander Konovalov (voor de meeste gasten gewoon oom Sasja), heeft een leuke attractie klaargezet. Schieten met een ”made in Russia” luchtbuks, gemaakt in de fabriek Baikal, 500 meter verderop. Voor de dames is het schieten erg spannend, maar toch laten de meesten hun beurt schieten.

De spelletjes en het verstoppen van cadeaus zijn typisch voor een Russische verjaardag, waar gasten graag vermaakt willen worden. Stilzitten op een feestje zit niet in het Russische bloed.

Op een echte Russische verjaardag moet er veel worden gegeten. Het is zomertijd, dus mag er gegeten worden op het prieel, in de buitenlucht. Terwijl de mannen staan te kletsen, zetten de dames de tafel vol met pizza, salades met veel mayonaise en verse groente, het liefst uit eigen tuin.

Als het voedsel bijna op is en de gasten hun buikje rond hebben gegeten, komt de mededeling dat er nog een plekje voor het vlees vrij moet worden gehouden. Oom Sasja staat achter zijn barbecue de sjasjlik te braden. Dat is in Rusland mannenwerk – en de helft van het vlees redt het niet tot de tafel van de gasten.

Gezellig

Eten staat centraal op de verjaardag. ’s Avonds, als het vlees op is, wordt er met z’n allen thee gedronken. Een prachtige, zelfgemaakte verjaardagstaart waarop het getal 25 met partjes mandarijn is weergegeven, wordt aangedragen. Iedereen krijgt een stuk taart, maar het is niet de bedoeling dat het bij één stukje blijft. De taart moet helemaal op.

De dag wordt afgesloten in de banja, de Russische sauna, waar de mannen apart van de vrouwen peentjes zweten en zich wassen.

Uiteindelijk neemt iedereen afscheid. Er worden bedankjes uitgewisseld. En omdat het Russisch geen woord heeft voor ”gezellig”, hebben Irina en haar vriendinnen dat inmiddels van het Nederlands overgenomen. Het was „otsjen gezjellag”, oftewel „heel gezellig.”

Er is er een jarig

Hoe vieren mensen wereldwijd hun verjaardag? Correspondenten van het RD begeven zich in ‘hun’ land in de feestvreugde. Deel 4: Rusland