Russische staatsmedia blameren Loekasjenko

Het Russische staatspersbureau RIA-Novosti heeft bericht dat in een Wit-Russische opiniepeiling van na de verkiezingen van een week geleden slechts 2 procent van de ondervraagden heeft gezegd op Loekasjenko te hebben gestemd. Mensen konden anoniem antwoorden op de vraag op wie ze hun stem hadden uitgebracht op berichtendienst Telegram dat zich aan de censuur van president Loekasjenko weet te onttrekken. 53 Procent van de ondervraagden zei op oppositieleider Svetlana Tichanovskaja te hebben gestemd.

Volgens de officiële uitslagen stemde 80 procent op Loekasjenko en circa 10 procent op Tichanovskaja. De melding van RIA-Novosti is opmerkelijk omdat het Kremlin geldt als beschermer van Loekasjenko’s bewind. De Wit-Russische leider belde zaterdag president Poetin om steun te vragen. Hij zei daarna dat zijn Russische ambtgenoot „volledige hulp heeft aangeboden om de veiligheid in zijn land te waarborgen”. Tot overmaat van ramp voor Loekasjenko bericht de Russische nieuwszender RT zondag vanaf het Onafhankelijkheidsplein in Minsk waar Loekasjenko-aanhangers zouden moeten staan voor een grote steunbetuiging. Maar RT toont een verlaten plein en meldt dat er vrijwel niemand te zien is.

Maar er zijn volgens nieuwszender Sputnik wel veel betogers voor Loekasjenko in het centrum en er zijn bussen onderweg naar Minsk met mensen die mogelijk voor Loekasjenko komen betogen. Ze zouden werknemers van staatsbedrijven zijn die volgens waarnemers waarschijnlijk niet spontaan de regering komen steunen. Het plein waar de pro-Loekasjenko betoging was aangekondigd is door politieagenten enige tijd afgesloten. Het is niet duidelijk waarom.

De aanhang van de regering zou om 12.00 uur demonstreren. „Iedereen die het ‘Moederland’ lief heeft en niet wil dat het land in twee kampen wordt opgesplitst zou in Minsk moeten komen betogen”, luidde de oproep van aanhangers van Loekasjenko. De protesten gaan onverminderd door in Wit-Rusland en er zijn ook stakingen uitgebroken. Zondag willen de betogers tegen het bewind een Mars voor de Vrijheid houden in het centrum van de hoofdstad Minsk.