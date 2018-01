Russische spionagebaas op bezoek in VS

De directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van Rusland is op bezoek geweest in de Verenigde Staten voor overleg met zijn Amerikaanse collega’s. Dat heeft Anatoli Antonov, de nieuwe ambassadeur in Washington, laten weten in een Twitterbericht.

Later bevestigde hij op de Russische televisie dat spionagebaas Sergej Narisjkin, tegen wie de VS volgens het ministerie van Financiën sancties heeft getroffen, besprekingen heeft gevoerd met de Amerikanen over onder meer „de gezamenlijke strijd tegen terrorisme”. Dat onderhoud had vorige week plaats.