„Russische spion werkte jaren op ambassade VS”

Een mogelijk Russische spionne heeft meer dan tien jaar gewerkt op de Amerikaanse ambassade in Moskou. In 2016 ontdekte de Amerikaanse contraspionagedienst dat de Russin geregeld heimelijke ontmoetingen had met de Russische geheime dienst FSB, de opvolger van de KGB uit de Sovjettijd.

Ze werkte voor de United States Secret Service, een veiligheidsdienst die belangrijke regeringspersonen beschermt, zoals de Amerikaanse president, en buitenlandse ambassades. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van inlichtingenbronnen.

Naar verluidt had ze toegang tot het intranet en de e-mailsystemen van de dienst. Daardoor zou ze aan uiterst vertrouwelijke informatie hebben kunnen komen, zoals tijdschema’s van de president en vice-president. De spionne liep tegen de lamp tijdens een routinecheck, waarna onderzoekers haar handel en wandel nagingen.

Om geen gezichtverlies te lijden besloot de Secret Service haar vorig jaar zomer te ontslaan, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, aldus de krant.