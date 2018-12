Russische ‘spion’ Boetina bekent schuld

De Russische Maria Boetina (30), die in juli in de VS is opgepakt omdat ze „actief was als een niet geregistreerde Russische agente”, heeft donderdag schuld bekend, meldden Amerikaanse media.

Boetina studeerde in de VS en ontpopte zich vervolgens ook als rechtse politieke activiste. Ze ging volgens aanklagers als Russische agente bij de overwegend Republikeinse wapenlobby van de National Rifle Association (NRA) met de bedoeling invloed te krijgen in de Amerikaanse politiek.

Volgens Russische media zit ze sinds juli in eenzame opsluiting en weten de Russische autoriteiten niet wat Boetina in de VS uitvoerde of van plan was. Ze ontkende eerst alle beschuldigingen, maar zegt nu dat ze voor de Russische regering in de NRA actief was om invloed in de politiek te krijgen. Ze kan vijf jaar cel krijgen, maar volgens haar advocaat wordt het maximaal zes maanden. Dat is mede omdat ze met aanklagers meewerkt.