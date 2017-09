Russische soldaat doodt drie collega’s

Een Russische soldaat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie andere militairen doodgeschoten. De dader was vervolgens op de vlucht geslagen en verzette zich tegen zijn arrestatie. Na een klopjacht is hij door een militaire patrouille doodgeschoten.

De soldaat had bij een nachtelijke schietoefening in de regio Amoer in het verre oosten van Rusland met opzet drie andere soldaten doodgeschoten en één verwond. Een van de doden was een officier. Mogelijk had hij een zenuwinzinking, vermoedt het ministerie van Defensie.