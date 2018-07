Russische schrijver Vojnovitsj (85) overleden

De Russische schrijver en dissident Vladimir Vojnovitsj is overleden. Hij was 85 jaar oud, meldt persbureau TASS. Hij overleed naar verluidt aan de gevolgen van een hartaanval.

Vojnovitsj werd geboren in 1932 in wat tegenwoordig Doesjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan is. Vojnovitsj schreef op satirische wijze over het totalitaire Rusland. Een van zijn belangrijkste werken is De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin, wat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De roman werd ook in het Nederlands vertaald.

Hij leefde in de jaren tachtig in ballingschap. In de tijd van Sovjetleider Leonid Brezjnev werd zijn werk niet meer uitgegeven in zijn thuisland, maar in het Westen steeg de waardering voor zijn boeken. In 1990 kreeg Vojnovitsj zijn Russisch staatsburgerschap terug van Michail Gorbatsjov.

De Russische minister van Cultuur liet weten dat Vojnovitsj een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de vrijheid van meningsuiting.