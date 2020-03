Russische schrijver en oppositielid Edoeard Limonov overleden

De Russische schrijver en prominent oppositielid Edoeard Limonov is overleden. Hij stierf dinsdag op 77-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Moskou, aldus lokale media.

Limonov week in de jaren zeventig tijdens de Sovjet-jaren uit naar Frankrijk. Na de val van de Sovjetunie in 1991 keerde hij terug in Rusland. Hij richtte de nationale bolsjewistische partij op die in 2007 werd verboden omdat deze te extremistisch zou zijn.

Limonov werd diverse keren gearresteerd bij anti-regeringsprotesten. Hij was een van de initiatiefnemers van de marsen van dissidenten tegen de politiek van president Vladimir Poetin.