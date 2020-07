Russische rechtbank veroordeelt Goelag-historicus tot 3,5 jaar

Een Russische rechtbank heeft de bekende Goelag-historicus Joeri Dmitrijev woensdag veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf in een controversiële zaak over seksueel misbruik. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De amateur-historicus haalde geregeld het nieuws door zijn onderzoek naar de misdaden uit het Stalin-tijdperk en de Goelag-strafkampen.

Advocaat Viktor Anufrijev vertelde verslaggevers buiten het gerechtsgebouw in het noordwesten van Rusland dat de rechter zijn cliënt schuldig had bevonden aan seksueel misbruik van zijn geadopteerde dochter en hem had veroordeeld tot "drie jaar en zes maanden in een strafkolonie onder strikt regime".

De raadsman zei dat hij het schriftelijke vonnis nog niet had ontvangen en dat het mogelijk was dat Dmitrijev gezien de tijd die hij al in voorlopige hechtenis zit, in september vrij zou kunnen zijn.

Dmitrijev ontkent elke beschuldiging en zijn aanhangers zeggen dat de hele kwestie verzonnen is om hem te straffen voor zijn werk. De Europese Unie heeft de beschuldigingen tegen Dmitrijev "dubieus" genoemd.

Dmitrijev, hoofd van de prominente rechtengroep Memorial, bracht tientallen jaren door met het lokaliseren en opgraven van massagraven van mensen die werden gedood onder het bewind van de Sovjet-dictator Joseph Stalin. Hij is ook een van de initiatiefnemers van het Sandarmokh-monument in een dennenbos in Karelië ter nagedachtenis aan duizenden slachtoffers die in 1937 en 1938 zijn vermoord.