Russische rechtbank verlengt detentie ex-VS-marinier Whelan

Een rechtbank in Moskou heeft dinsdag het voorarrest van de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan verlengd tot 29 maart, meldde het Russische persbureau Interfax. Whelan wordt verdacht van spionage.

Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort bezit, werd in december 2018 aangehouden op beschuldiging van van spionage. Als hij door de rechter schuldig wordt bevonden, kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

Whelan (49) ontkent de aanklacht tegen hem en zegt dat hij wordt „gegijzeld” voor een mogelijke gevangenenuitwisseling.

Tijdens een eerdere rechtszitting in oktober hield Whelan vol dat hij geen spion is. „Rusland dacht dat ze James Bond op een spionnenmissie hadden gepakt, in werkelijkheid hebben ze Mr Bean op vakantie ontvoerd,” zei hij.

Whelan beweert dat hij is „geframed” en dat hij een USB-stick van een kennis had gekregen in de veronderstelling dat die vakantiefoto’s bevatte. Zijn advocaat Vladimir Zherebenkov heeft gezegd dat de kennis die de USB-stick gaf de enige getuige tegen Whelan is, terwijl de rest van zijn oude kennissen in Rusland getuigenverklaringen aflegden in zijn voordeel.

Whelan en zijn aanhangers beweren dat de Amerikaan in de gevangenis is mishandeld. Moskou heeft de claims verworpen en gezegd dat buitenlandse diplomaten regelmatig toegang hebben tot Whelan en noemt de klachten een „provocerende verdedigingslinie”.