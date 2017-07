„Russische reactie op sancties zal pijn doen”

Rusland zal met een „pijnlijke” reactie moeten komen op de nieuwe aan Moskou opgelegde Amerikaanse sancties. Dat zei Konstantin Kosatsjev, een prominent lid van het Russische parlement en voorzitter van de buitenlandcommissie van de Doema, woensdag op zijn Facebook-pagina.

„Gezien de unanieme stem in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een sanctiepakket tegen Rusland, Iran en Noord-Korea zal er geen doorbraak plaatsvinden in de Amerikaans-Russische betrekkingen. In feite is een verdere verslechtering in de bilaterale samenwerking onvermijdelijk”, zei Kosatsjev.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde dinsdag met een overweldigende meerderheid voor nieuwe sancties tegen Rusland voor zijn inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol in Oekraïne en Syrië. De stemming houdt tevens in dat president Donald Trump toestemming van het Congres nodig heeft als hij de sancties tegen Moskou zou willen verlichten.