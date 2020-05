Russische premier Misjoestin weer aan het werk na coronadiagnose

De Russische premier Michail Misjoestin, die besmet was met het coronavirus, heeft zijn officiële taken hervat. Dat heeft het Kremlin dinsdag bekendgemaakt.

Vice-premier Andrej Beloesov nam de taken van Misjoestin tijdelijk over nadat zijn ziekte eind april bekend werd. Misjoestin werd vervolgens behandeld in een ziekenhuis in Moskou.

Maandag hield Misjoestin een videoconferentie over de corona-epidemie. Volgens Russische media lag Misjoestin toen nog in het ziekenhuis. Hij heeft daar zijn eigen kantoor. Het is niet duidelijk of hij het ziekenhuis al heeft verlaten.

Eind april werd bekend dat premier Michail Misjoestin de ziekte Covid-19 had opgelopen. Ook de minister van Bouw Vladimir Jakoesjov en de minister van Cultuur Olga Ljoebimova raakten besmet.

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, raakte ook besmet met het nieuwe coronavirus. Volgens een woordvoerder van het Kremlin wordt Peskov in het ziekenhuis behandeld. Details zijn verder niet bekendgemaakt. Peskov werkte al een tijdje vanuit huis.

Peskov behoort tot de naaste kring van de Russische president. Hij heeft herhaaldelijk bevestigd dat Poetin gezond is en ook regelmatig wordt getest. Poetin stuurt zijn land aan vanuit zijn residentie in de Moskouse voorstad Novo-Ogarjovo.