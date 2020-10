Russische politie schiet tienerterrorist dood

Russische veiligheidstroepen hebben in de deelrepubliek Tatarstan een 16-jarige vermoedelijke terrorist doodgeschoten. De tiener wilde volgens de autoriteiten in de plaats Kukmor een controlepost van de politie in brand zetten met een molotovcocktail.

Toen politiemensen dat wilden verhinderen, stak de jongen een van de veiligheidsmensen neer. Hij werd daarop door een andere politieman doodgeschoten. De aanvaller zou ”Allahu Akbar” (Allah is de grootste) hebben geroepen.

In het overwegend islamitische Tatarstan hebben geestelijke leiders de publicatie in Frankrijk van karikaturen van de profeet Mohammed bekritiseerd. Ze hebben de Franse president Macron daarbij verweten dat deze de gevoelens van moslims kwetst. Russische onderzoekers kijken of de terreurdaad in Nice van invloed is geweest op de daad van de tiener.