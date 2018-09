Russische politie pakt honderden betogers op

De Russische politie heeft zondag volgens mensenrechtenorganisatie OVD-Info bijna 850 mensen opgepakt die demonstreerden tegen de plannen van de regering de pensioenleeftijd te verhogen. In Sint-Petersburg werden de meeste betogers van de straat gehaald, 354 personen liefst. De stad Ekaterinburg meldde 129 arrestaties. Uit lang niet alle steden zijn gegevens binnengekomen.

In Moskou, waar tevens een nieuwe burgemeester werd gekozen, was sprake van „verscheidene” aanhoudingen. Oppositieleider Alexej Navalni, die een gevangenisstraf uitzit van een maand wegens het organiseren van een andere verboden demonstratie, had zijn aanhangers opgeroepen te gaan protesteren tegen de pensioenhervorming. Naar schatting 2000 personen, opmerkelijk veel jongeren, gaven gehoor en verzamelden zich op het Poesjkin-plein in het centrum.