Russische politie aangeklaagd na onthoofding muzikant

Russische politieagenten uit Siberië zijn aangeklaagd voor machtsmisbruik twee maanden nadat een muzikant die ze hadden vastgezet voor een drugsdelict onthoofd werd teruggevonden. Dat meldt The Moscow Times.

Het lichaam van Dmitri Fjodorov werd op 26 december gevonden bij een spoorweg in de stad Omsk. De politie ging uit van zelfmoord of een ongeval. Een week eerder had de 25-jarige drummer een video opgenomen waarin hij beweerde dat de politie drugs op hem had verstopt en hem had gedwongen tot een bekentenis van drugshandel.

Justitie beweert dat de Nationale Garde en politieagenten procedures hebben overtreden tijdens de detentie van Fjodorov op 15 december, blijkt uit documenten die gemeenteraadslid Dmitri Petrenko heeft gedeeld.

De schendingen kunnen erop wijzen dat de politiefunctionarissen „illegale acties hebben gepleegd tegen de belangen van de dienst”, zei Petrenko. „Dankzij de ongekende verontwaardiging in Omsk, veroorzaakte dit zelfs opschudding in Moskou.”

Rusland zet de meeste mensen per hoofd van de bevolking in Europa gevangen voor drugsgerelateerde misdrijven. Dit heeft ertoe geleid dat de omstreden drugswet die de aankoop, het bezit en de distributie van verdovende middelen strafbaar stelt, de bijnaam ‘het artikel van de mensen’ kreeg. „Het kan iedereen overkomen,” waarschuwde Fjodorov in de video die hij voor zijn dood opnam.