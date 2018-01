Russische politica wil marihuana legaliseren

De Russische presidentskandidaat en voormalige tv-ster Ksenia Sobtsjak pleit voor de legalisatie van marihuana in haar land. Zij zegt dat de drug minder gevaarlijk is voor de samenleving dan wodka, meldt The Moscow Times.

Sobtsjak doet me aan de presidentsverkiezingen in maart voor de Burger Participatie Partij, een platform dat zich ‘tegen iedereen’ keert. Ze is de dochter van Anatoli Sobtsjak, de eerste democratisch gekozen burgemeester van Sint-Petersburg en voormalig mentor van president Vladimir Poetin.

Op een bijeenkomst met supporters in Kaliningrad, zei Sobtsjak dat de legalisatie van wiet zou kunnen helpen bij het oplossen van de „narcotica-epidemie” in Rusland. „Ik gebruik het zelf niet, maar ik drink ook geen wodka per fles”, zei ze volgens het nieuwsagentschap RIA Novosti.

„Ik begrijp niet waarom het drinken van wodka in enorme hoeveelheden in ons land als normaal wordt beschouwd. Maar het gebruik van marihuana is dat niet, hoewel het veel minder gevolgen heeft, zelfs vanuit het perspectief van misdaadstatistieken”, voegde ze eraan toe.