Russische oud-journalist Safronov aangeklaagd wegens hoogverraad

De Russische oud-journalist en voormalig media-adviseur van ruimtevaartorganisatie Roskosmos, Ivan Safronov, is aangeklaagd wegens hoogverraad. Dat meldt het Russische persbureau TASS, op basis van de advocaat van Safronov.

De voormalig communicatiemedewerker zou staatsgeheimen hebben verstrekt aan een NAVO-land, zei de geheime dienst FSB vorige week. Het zou gaan om Tsjechië. Safronov was de media-adviseur van het hoofd Roskosmos, Dmitri Rogozin.

Safronov was jarenlang journalist bij de krant Kommersant en trad in mei in dienst bij Roskosmos. Hij kan tot twintig jaar celstraf krijgen voor het delen van militaire geheimen. Safronov ontkent de beschuldigingen.

TASS meldde vorig jaar op basis van een juridische bron dat aanklagers een civiele zaak tegen Kommersant wilden aanspannen wegens het onthullen van een niet nader genoemd staatsgeheim. Het online-nieuwsportaal The Bell wees er destijds op dat een artikel waaraan Safronov had gewerkt vervolgens van de site van Kommersant was verdwenen.

In het artikel stond dat Egypte een overeenkomst met Rusland had getekend om ruim twintig Soechoj-gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dreigde Egypte vervolgens met sancties als het doorging met de aankoop.