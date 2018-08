Russische oppositieleider Navalny weer vast

Aleksej Navalny is zaterdag opnieuw vastgezet in Moskou. De Russische oppositieleider, een fel criticus van president Vladimir Poetin, werd om onduidelijke redenen opgepakt voor zijn huis in de hoofdstad. Zijn woordvoerster maakte dat bekend.

Navalny (42) heeft Russen onlangs opgeroepen om op 9 september weer de straat op te gaan. Op die dag worden in de hoofdstad en veel andere gebieden regionale verkiezingen gehouden. Met eerdere oproepen tot demonstraties bracht Navalny tienduizenden mensen op de been.

In maart dit jaar werd de politicus in de nasleep van een verboden betoging nog veroordeeld tot vijftien dagen celstraf. Hij had politiebevelen genegeerd.