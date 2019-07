Russische oppositieleider Navalni weer vast

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is weer eens gearresteerd. Dat liet hij zelf via social media weten. Hij zou zijn aangehouden toen hij aan het joggen was bij zijn huis in Moskou.

De arrestatie komt terwijl er demonstraties zijn tegen het uitsluiten van kandidaten van de oppositie bij lokale verkiezingen. De reden voor de arrestatie van Navalni is niet duidelijk.

Een rechtbank in Moskou veroordeelde Navalni begin deze maand nog tot een gevangenisstraf van tien dagen. Hij was schuldig bevonden aan overtreding van de wet toen hij vorige maand deelnam aan een demonstratie op straat.