Russische oppositieleider Navalni weer opgepakt

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is weer eens opgepakt. Hij werd donderdag meegenomen toen de autoriteiten huiszoeking deden bij het kantoor in Moskou van de anticorruptiestichting FBK die door Navalni is opgericht.

Een woordvoerster van de stichting maakte dat donderdag bekend. Volgens haar liet de criticus van president Vladimir Poetin zich zonder verzet meevoeren. Het is niet bekend wat de beschuldigingen zijn.

Navalni is al diverse keren opgepakt en zat verschillende gevangenisstraffen uit. De oppositieleider organiseert met regelmaat grote demonstraties tegen de volgens hem corrupte regering.